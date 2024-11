Batran disparut

Ion Stanica, in varsta de 78 de ani, din comuna Piatra Soimului, este cautat de oamenii legii dupa ce, in ziua de 13 noiembrie, a plecat de acasa si nu a mai revenit.El are 1,50 m, 50 de kilograme, parul scurt (grizonat), fata ovala, ochii albastri, iar ca semne particulare prezinta o cicatrice ... citește toată știrea