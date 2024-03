Batran incendiat pentru o datorie infima. Sentinta pentru crima intr-un sat din Moldova

Un barbat din Neamt s-a razbunat crunt pe un consatean, care nu i-a restituit la timp o suma de bani. El a fost condamnat pentru comiterea a trei infractiuni, crima si tentativa de omor si distrugere.Sentinta in cazul lui Gheorghe Iftimie, de 56 de ani, a fost pronuntata pe 1 martie 2024, magistratii de la Tribunal hotarand ca acesta sa petreca peste un deceniu de detentie. Faptele au avut loc acum un an, in comuna Bahna, victima fiind "pedepsita" intr-un mod care i-a provocat decesul, totul ... citește toată știrea