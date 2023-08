O batrana in varsta de 71 ani a fost accidentata de o autoutilitara in timp ce incerca sa traverseze pe trecerea de pietoni o strada din Piatra-Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 32 ani, din Alexandru cel Bun, ar fi condus o autoutilitara, din directia Bacau spre Bicaz, ar fi surprins si accidentat o ... citeste toata stirea