Politistii au retinut o batrana din Neamt, care are 68 de ani, dupa ce autoritatile din Italia au emis un mandat european de arestare. Este banuita ca facea parte dintr-o grupare infractionala .Femeia a fost data in urmarire la nivel european, anchetatorii italieni avand indicii ca a fost implicata intr-o banda care se ocupa cu traficul de persoane in scop sexual. Nemteanca era cautata pentru participarea la un grup infractional organizat, exploatarea sexuala a copiilor si pornografie ... citeste toata stirea