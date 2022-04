Batrana imobilizata la pat, sfarsit de cosmar in toiul noptii. Nu s-a putut salva, arzand de vie

Un incendiu de mari proportii, care a transformat in scrum doua locuinte, s-a soldat si cu decesul unei batrane, aceasta neputand sa se salveze din flacari O tragedie s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 22:40, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs in localitatea Tibucani, judetul Neamt. In apelul dat la numarul unic de urnta 112 se preciza ca in interiorul unei locuinte se afla o persoana in etate. La sosirea fortelor de interventie, flacarile se ... citeste toata stirea