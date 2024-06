Bazinele strandului inchise din cauza bacteriilor

Taman cand temperaturile au devenit caniculare, imbiind pietrenii la imbaiere in aer liber, toate cele patru bazine ale Strandului Municipal au inchise de municipalitate dupa ce Directia de Sanatate Publica Neamt a confirmat starea necorespunzatoare a apei, din punct de vedere bacteriologic."Accesul publicului la cele 4 bazine din incinta Strandului Municipal Piatra-Neamt nu este permis temporar, in urma unor rezultate neconforme ale calitatii apei. In urmatoarele zile, bazinul mare, bazinul ... citește toată știrea