Clubul Sportiv Municipal Roman a anuntat ca, in perioada 8-21 august, bazinul de inot se afla in revizie tehnica anuala. In aceasta perioada se realizeaza lucrari de curatenie si igienizare a intregului spatiu, care presupun operatiuni de curatare a filtrelor si a bazinului, astfel incat sa ... citeste toata stirea