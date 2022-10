Beat si fara permis s-a rasturnat cu masina

Ieri dimineata, pe DJ 157, in comuna Trifesti, a avut loc un accident soldat cu ranirea a trei persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 6, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varasta de 17 ani, fara permis, cu o imbibatie alcoolica de 0,41 miligrame/litru in aerul expirat, conducea un BMW, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a izbit intr-un cap de pod, rasturnandu-se pe capota. La locul evenimentului au intervenit pompierii si un echipaj din ... citeste toata stirea