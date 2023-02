Bebelus salvat de pompieri

Trei paramedici ai Detasamentului de Pompieri Piatra-Neamt au intervenit propt, luni dupa-amiaza, salvand viata unui baietel in varsta de numai un an jumate, care se inecase cu o bucata de mar.Plutonierii-adjutanti Costel Ciocan si Ioan Stache Ciucanu erau de serviciu alaturi de plutonierul-major Marius Catana, cand la poarte unitatii a venit un barbat care locuieste in blocul de vizavi, strigand dupa ajutor. Se intampla pe la ora 17.15."Fara sa stea prea mult pe ganduri, eu urmat barbatul ... citeste toata stirea