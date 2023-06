Ben Schnetzer a semnat pentru rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache in filmul "Cravata galbena". Schnetzer va avea rol principal si il va interpreta pe celebrul dirijor in anii tineretii, iar John Malkovich va juca rolul lui Sergiu Celibidache in ultima parte a vietii. Filmul va fi regizat de fiul dirijorului, Serge Ioan CelebidachiBen Schnetzer este cunoscut pentru rolul principal din drama SF apocaliptica, "Y: The Last Man", precum si pentru rolul din "The Nap" de pe Broadway, o ... citeste toata stirea