Politistii Serviciului Rutier au depistat, in dimineata de 7 noiembrie, la ora 10, un pietrean in varsta de 41 de ani care conducea o masina pe DN 15, in comuna Girov, avand imbibatia alcoolica de 0,41 miligrame/litru.Tot marti, aproape de miezul noptii, oamenii legii au prins, in Oglinzi (Raucesti), un targnemtean de 34 de ani care sofa pe DJ 157G cu 0,74 mg/l, in aerul expirat. Ambii au fost dusi la unitati medicale unde li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. ... citeste toata stirea