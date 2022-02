Bicajeni - violatori in Marea Britanie

Trei barbati din orasul Bicaz, stabiliti in Marea Britanie, au fost condamnati de judecatorii englezi, marti, pentru sechestrarea si violarea unei localnice din oraselul Leigh (persoana fara adapost).Ei sunt Adrian Voicu (in varsta de 31 de ani) - 13 ani, Constantin Dumitru (24 de ani) si Sandokan Pachiu (40 de ani) - fiecare cate 11 ani jumate de inchisoare. Faptele s-au petrecut in 2021, in urmatoarele imprejurari. Victima (44 de ani) astepta in fata unui adapost pentru sarmani si a fost ... citeste toata stirea