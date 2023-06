Duminica, 4 iunie, in jurul pranzului, un accident rutier a avut loc in localitatea Horia, in urma caruia un biciclist a fost accidentat.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 11:30, pe DN 2, in localitatea Horia. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, un autoturism condus de un barbat, de 52 de ani, din Horia, ce se deplasa pe strada Secerii, din localitatea Horia, ajuns la intersectia ... citeste toata stirea