Un biciclist in varsta de 49 de ani, din Piatra-Neamt, a fost grav accidentat de un autoturism condus de un sofer, in varsta de 50 de ani, pe E85, in afara localitatii Botesti."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 50 de ani, din Piatra-Neamt, conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, acrosand un biciclist, de 49 de ani, din Piatra-Neamt, ce se ... citeste toata stirea