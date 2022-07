Biciclist zdrobit de masina

Un barbat de 59 de ani, din comuna Grinties, a fost accidentat mortal de o masina, in dupa-amiaza de 6 iulie.Tragedia s-a petrecut pe la ora 16.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Localnicul mergea cu bicicleta pe DN 15 si a fost izbit din spate de o masina la volanul careia se afla un botosanean in varsta de 36 de ani. Impactul i-a fost fatal biciclistului. Din cauza accidentului, traficul rutier in zona a fost blocat pe ... citeste toata stirea