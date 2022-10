Biciclista accidentata mortal

Ieri dimineata, pe DN 2 (E 85), in comuna Horia, a avut loc un accident mortal.Tragedia s-a petercut pe la ora 7, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un bacauan in varsta de 38 de ani conducea o masina si a date peste o localnica de 55 de ani care mergea cu bicicleta. Femeia nu a spuravietuit. Soferul, care nu bause alcool, este cercetat pentru ucidere din culpa.Alt accident a avut loc duminica dupa-amiaza, la ora 15, pe strada Progresului din Sabaoani. Un iesean de 20 de ani ... citeste toata stirea