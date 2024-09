Bilete de tratament balnear pentru pensionari, la finalul lunii septembrie

Casa Judeteana de Pensii (CJP) Neamt informeaza ca pentru a cincisprezecea serie de bilete de tratament a anului 2024, ce va incepe in perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2024, au fost alocate 135 bilete de tratament, in urmatoarele statiuni: Amara, Caciulata, Covasna, Buzias, Baltatesti, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sarat, 1 Mai - Oradea, Mangalia, Nicolina, Saturn, Sarata Monteoru, Sovata, Targu Ocna, Tusnad, Techirghiol, Vatra Dornei. A ramas disponibil, neintrand in alocarea ... citește toată știrea