Casa Judeteana de Pensii (CJP) Neamt anunta ca pentru a cincea serie de tratament balnear, ce are ca data de intrare in statiuni perioada 6 - 9 mai, s-au alocat 53 de bilete de tratament balnear, in urmatoarele statiuni: Covasna, Amara, Buzias, Lacu Sarat, Sarata Monteoru, 1 Mai - Oradea, Pucioasa si Nicolina, ramanand disponibile doua bilete de tratament, pentru statiunea Moneasa.Biletele sunt alocate prin aplicatie informatica, beneficiarii fiind instiintati telefonic despre repartizarea ... citeste toata stirea