Un barbat in varsta de 38 de ani, din judetul Alba, a scapat cu viata ca prin minune, joi seara, dupa ce a ramas prins sub capul tractor al camionului cu care transporta doua buldoexcavatoare.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 18, in urmatoarele imprejurari. TIR-istul se deplasa pe centura municipiului Roman, a observat o defectiune la capul tractor, motiv pentru care a oprit in zona magazinului Kaufland. El a intrat sub capul tractor, dupa ce l-a ridicat cu un cric ... citeste toata stirea