Marti dupa-amiaza, pe la ora 14.30, un tanar in varsta de 18 ani, din municipiul Piatra-Neamt, care abia si-a luat permisul de conducere, a ajuns cu masina (un BMW inmatriculat NT-3-VYS) in gradina unui bloc din zona Spitalului Judetean de Urgenta.El venea spre centru pe bulevardulul Traian, a demarat in tromba de la semafor pierzand controlul directiei, a ... citeste toata stirea