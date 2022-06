"Bombe cu ceas". Alte poduri "antice" din Neamt stau sa se prabuseasca. Unul a fost bombardat in razboi

Dupa ce un pod din Neamt s-a prabusit in Siret la doar sase luni de la inaugurare, expertizele arata ca altele trei sunt pericole publice, fiind instituite restrictii de circulatie Pe 9 mai 2022, la Lutca, in judetul Neamt, podul din localitate se prabusea in apele Siretului, in timp ce pe el treceau un camion de mare tonaj si o autoutilitara. Incidentul s-a petrecut la doar sase luni de la momentul cand a fost inaugurat dupa lucrari de reabilitare derulate printr-un proiect de aproape doua ... citeste toata stirea