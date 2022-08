Bombe gasite in padure

In primele zile ale lunii, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a intervenit pentru asanarea mai multor elemente de munitie descoperite in judet.Astfel, pe 2 august, in padurea Culesa (din comuna Brusturi), au fost gasite doua bombe de aruncator de calibru 60 mm. Pe 7 august, un barbat in varsta de 45 de ani care facea cautari cu un detector de metale (detinut legal) in zona Pietrele Rosii (din Grinties), a dat peste un proiectil ... citeste toata stirea