"Bombe" la Timisesti

La sfarsitul saptamanii trecute, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a intevenit in comuna Timisesti in vederea asanarii unui stabilizator pentru bombe de aruncator.Acesta a fost descoperit de un localnic in varsta de 37 ani pe timpul efectuarii unor lucrari de amenajare a unui bazin de apa. Cu ajutorul echipamentelor specifice pirotehnicienii au cercetat zona unde a fost descoperit elementul de munitie si au mai scos la iveala ... citeste toata stirea