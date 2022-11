Boschetarii evita adapostul si prefera sa doarma in frig

Temperaturile scazute din ultimele doua zile, mai ales pe timp de noapte, au readus in atentia politistilor locali pietreni si a reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala (DAS) necesitatea organizarii unei actiuni specifice de identificare a persoanelor fara adapost, care se aciueaza in diverse locuinte improvizate, fara caldura si conditii necesare unui trai decent.Astfel, politistii locali de ordine publica, impreuna cu reprezentantul DAS Piatra-Neamt, au depistat, in sera de 21 ... citeste toata stirea