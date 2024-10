Braconier de "cascadorii rasului" - amendat penal

Daniel Mazilu, in varsta de 36 de ani, din satul Grozavesti (al comunei Hangu), prins la braconat peste in perioada prozibitiei in zona viaductului de la Poiana Teiului si judecat pentru aceasta fapta, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 1.200 de lei, cu interdictia de a pescui timp de un an. El le-a oferit judecatorilor o explicatie hazlie pentru ce a facut, sustinand ca este nevinovat.Potrivit sentintei, in noaptea de 6 spre 7 mai 2023, paznicii de vanatoare supravegheau lacul ... citește toată știrea