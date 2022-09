Bronhoscopia flexibila (Fibrobronhoscopia)

Dr. Ciprian Sebastian Lovin, medic primar Chirurgie toracica, ArcadiaBronhoscopia flexibila este o procedura minim invaziva care are rolul de a explora traheea si bronhiile unui pacient, pentru a vizualiza anomaliile si pentru a realiza prelevari diagnostice.Aceasta procedura se realizeaza cu un aparat numit bronhoscop, un instrument de forma unui tub subtire care are in capat o sursa de lumina si o camera video, cu ajutorul careia medicul va examina aproximativ 2/3 din caile aeriene ele ... citeste toata stirea