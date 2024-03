Bucuresteni depistati in trafic fara permis sau sub influenta alcoolului, de politistii romascani

La data de 9 martie, in jurul orei 23:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat, pe strada Sucedava, in municipiul Roman, un autoturism condus de un tanar, in varsta de 24 de ani, din Bucuresti, fara a detine permis de conducere, informeaza IPJ Neamt. In cauza a fost intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In noaptea de 10 martie, in jurul orei 02:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au ... citește toată știrea