Buget record la Piatra-Neamt

* este vorba despre aproximativ 152 de milioane de lei, din care 63 de milioane de lei fonduri din bugetul local si 90 de milioane de lei bani obtinuti din finantari europeneMunicipiul Piatra-Neamt va avea in acest an cel mai mare buget de investitii pe care l-a avut vreodata la dispozitie orasul in acest scop. "Anul acesta incepe cu premise bune pentru Piatra-Neamt. Fata de executia bugetara de anul trecut prognozam o crestere cu 39% , de la 214 milioane de lei vom ajunge la aproape 300 ... citeste toata stirea