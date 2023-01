Bugetul Romanului pe 2023, in dezbatere publica

Primaria municipiului Roman a lansat in dezbatere publica joi, 5 ianuarie, proiectul de buget al orasului pentru acest an. Primaria Roman a initiat procedura de consultare publica privind proiectul de buget pe anul 2023 in conformitate cu Legea nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala.Documentul poate fi consultat pe site-ul institutiei, la acest link: https://primariaroman.ro/05-01-2023-consultare-publica-proiect-buget-2023/. Tot aici pot fi gasite si listele de investitii programate ... citeste toata stirea