In dupa-amiaza de 21 mai, din cauza unui scurtcircuit electric, a luat foc un buldoexcavator parcat in curtea unei firme de pe strada Dumbravei (in comuna Dumbrava Rosie).Alarma s-a dat pe la ora 17, iar pentru stingere au intervenit pompierii pietreni. Langa utilaj era un autocamion, care risca sa fie cuprins de flacari. Buldoexcavatorul a ars pe trei sferturi, iar o lampa de semnalizare a celuilalt vehicul s-a deteriorat.Tot duminica, pe la 18.30, de la o tigara aruncata aiurea, au luat ... citeste toata stirea