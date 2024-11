Cadru didactic retinut pentru coruperea sexuala a minorilor

Luni, 4 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, la imobilul unui barbat in varsta de 49 de ani, din localitatea Raucesti, informeaza IPJ Neamt."Barbatul in cauza, cadru didactic, este cercetat de politisti sub aspectul savarsirii infractiunilor de corupere sexuala a ... citește toată știrea