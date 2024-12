Camera de Comert si Industrie Neamt: "Erasmus for Young Entrepreneurs - Conectarea antreprenorilor dincolo de frontiere"

Vrei sa iti dezvolti propria afacere si nu stii cum sa incepi? Sau ai o afacere noua si vrei sa o dezvolti? Sau pur si simplu vrei sa iti dezvolti spiritul antreprenorial?Poti invata de la antreprenori cu experienta dintr-o alta tara europeana tot ce tine de dezvoltarea cu succes a unei afaceri!Camera de Comert si Industrie Neamt implementeaza in calitate de partener proiectul MOBILITAS NEXT, in perioada 1 februarie 2023 - 31 ianuarie 2027, proiect ce face parte din programul Erasmus pentru ... citește toată știrea