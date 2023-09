Joi, 21 septembrie, in jurul orei 21:10, in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca un ansamblu de vehicule se deplaseaza haotic, politistii din cadrul Birourilor de Ordine Publica si Rutiera Roman au procedat la oprirea in trafic, pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Roman, a ansamblului in cauza format din autoutilitara si remorca, condus de un barbat in varsta de 54 de ani, cetatean ucrainean.Conform IPJ Neamt, deoarece conducatorul auto emana halena alcoolica, s-a procedat la ... citeste toata stirea