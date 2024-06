Campania "Alcoolul te face sa-ti pierzi simturile, nu problemele!". Doua treimi dintre liceeni declara ca au consumat alcool

In luna iunie, Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt deruleaza campania de informare-educare "Alcoolul te face sa-ti pierzi simturile, nu problemele!", pentru a sublinia impactul negativ pe care consumul de alcool il are asupra sanatatii, o campanie organizata cu sprijinul Ministerului Sanatatii, prin Programul National de Evaluare si Promovare a Sanatatii, si Institutul National de Sanatate Publica.Conform specialistilor in sanatate publica, alcoolul consumat in exces contribuie la 3 ... citește toată știrea