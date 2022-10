Campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice voluminoase, in municipiul Roman

Primaria municipiului Roman informeaza ca, in parteneriat cu societatea RLG Waste Management Systems Romania SRL, desfasoara, in perioada 17 - 28 octombrie, o noua campanie de colectare gratuita a deseurilor electrice si electronice voluminoase de la populatie (ex. frigidere, aragaze, masini de spalat, Tv, monitoare etc.).Persoanele interesate vor comunica adresa de colectare si numarul de telefon, la numarul de contact 0735.678.080, in perioadele: 17 - 21 octombrie 2022, orele 8.00 - 16.00; ... citeste toata stirea