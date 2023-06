Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt a lansat campania "Ai grija in ce ape te scalzi", pentru a preveni scaldatul in locuri neamenajate in acest scop.Inspectorul sef al ISU Neamt, colonelul Mihai Ciprian Mitrea, a declarat ca ideea acestei campanii a venit ca urmare a cresterii numarului de victime soldate in randul copiilor din cauza scaldatului in astfel de locuri."Vremea calda din sezonul estival ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate drame, ... citeste toata stirea