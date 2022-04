Campanie de salubrizare a zonelor cu deseuri abandonate din judet

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt informeaza ca Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat Campania Nationala "Curatam Romania!", care se desfasoara in perioada 4 aprilie - 4 mai, sub sloganul "Vrem o tara fara deseuri abandonate!".Scopul campaniei este sa schimbe perceptia si atitudinea institutiilor, a factorilor de raspundere si a cetatenilor din comunitatile in care va avea loc campania, sa responsabilizeze si sa implice activ pe toti cei care ne vor fi parteneri sau ... citeste toata stirea