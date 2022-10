Cancerul de san - factori de risc

Dr. Mihaela Alina Mares, medic primar Obstetrica-Ginecologie, ArcadiaCancerul mamar reprezinta o problema de mare actualitate, fiind considerat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept cea mai frecventa forma de cancer la femeile din lumea intreaga. In ciuda programelor de screening, incidenta sa este in continua crestere, de aceea a devenit o problema de sanatate mondiala. S-a estimat ca 1 din 8 femei va dezvolta o forma de cancer mamar de-a lungul vietii. Din pacate, in Romania ... citeste toata stirea