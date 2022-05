Cand "dregatorii" se razboiesc, perdanti sunt zeci de mii de oameni. Scandalul parcarilor din Piatra Neamt

Decizia ca parcarile de resedinta sa treaca in administrarea primariei a fost contestata in contencios administrativ, perdanti fiind posesorii de masini, care nu-si pot reinnoi contractele O decizie a Primariei Piatra Neamt, aceea de a trece in administrarea sa parcarile de resedinta din municipiu, luandu-le de la o societate a consiliului local, Parking, are consecinte nefaste pentru zeci de mii de posesori de masini, care plateau locul unde-si lasau autovehiculele. A fost emisa o hotarare de ... citeste toata stirea