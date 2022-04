"Cand politistul a rostit *Slava Ucraini*, tuturor le-au dat lacrimile". Gestul altruist relatat de Europol

O intamplare care a avut ca protagonisti doi politisti si un grup de refugiati din Ucraina a fost dezvaluita pe contul de socializare al Sindicatului Europol De la inceputul conflictului armat din Ucraina, in judetul Neamt au ajuns mii de refugiati, unii aflandu-se doar in tranzit, dar altii au ramas, pentru ca nu aveau unde merge. In ajutor le-au sarit diverse institutii, organizatii umanitare, dar si persoane fizice, intre care si politisti care au cazat la locuintele lor in special mame si ... citeste toata stirea