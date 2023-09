Ofiterii de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt au desfasurat, in perioada 28 august - 15 septembrie, mai multe activitati de educatie pentru promovarea integritatii, in locatiile in care s-au prezentat candidatii la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere auto, din Piatra Neamt, Roman si Tirgu Neamt, informeaza DGA.La aceste activitati au luat parte 345 de persoane, carora li s-au prezentat aspecte privind ... citeste toata stirea