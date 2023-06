Petru Crisan, un barbat in varsta de 34 de ani, din anexa Slobozia (a orasului Roznov), a fost condamnat la sase luni si 26 de zile de inchisoare (rest din alta pedeapsa) cu executare, pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu.Conform sentintei, Crisan este recidivist si se afla in executarea unei pedepse de doi ani jumate, data de Judecatoria Piatra-Neamt pentru act sexual cu un minor, lovire, influentarea declaratiilor si conducere far permis.El a ajuns dupa gratii ... citeste toata stirea