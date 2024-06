Caporal prins beat la volan

Un barbat din municipiul Roman, caporal in cadrul Unitatii Militare 01145, a fost pus sub acuzare de procurori pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. In cauza este vorba despre Cosmin Mihai Ursachi. Rechizitoriul acestuia a intrat pe rolul Tribunalului Militar Iasi, a fost controlat sub aspectul legalitatii in procedura de camera preliminara si s-a dispus inceperea ... citește toată știrea