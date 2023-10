Procurorii DIICOT Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Ar fi vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat ... citeste toata stirea