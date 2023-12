In cadrul celebrarii Zilei Europene a Microfinantarii, desfasurata la Hunedoara pe 6 noiembrie 2023, CAR Flexicredit a fost prezenta alaturi de alte institutii financiare, marcand rolul vital al microfinantarii in sprijinirea tinerilor antreprenori si a celor ce isi incep afacerile. Evenimentul cu denumirea "Investind in viitor: Strategii financiare pentru a sprijini tinerii antreprenori" s-a concentrat pe furnizarea de informatii, resurse si strategii pentru a ajuta tinerii antreprenori sa-si ... citeste toata stirea