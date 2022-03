Care sunt masurile adoptate de guvern referitoare la angajarea refugiatilor ucraineni

Agentia Judeteana a Fortei de Munca Neamt informeaza ca prin OUG 20/2022 s-a creat cadrul legal astfel incat cetatenii ucraineni intrati legal pe teritoriul Romaniei si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de legislatia romaneasca cu privire la incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.De asemenea, persoanelor ... citeste toata stirea