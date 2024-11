Caruta rasturnata pe E 85, un barbat a ajuns la spital

Marti, 5 noiembrie, in jurul orei 19:30, in afara localitatii Cordun a avut loc un eveniment rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La locul accidentului au intervenit forte si mijloace de la Detasamentul de Pompieri Roman si Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. Conform ISU Neamt, ajunsi la locul indicat, pompierii au gasit un atelaj hipo cazut intr-un sant betonat de pe marginea DN 2 - E 85, sub care se afla un barbat in stare de semiconstienta."Cu ajutorul ... citește toată știrea