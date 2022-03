Marti dupa-amiaza, la ora 12.20, pe DN 15, in comuna Podoleni, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un atelaj hipo.Dubita (inmatriculata NT-12-REI) era condusa, dinspre Costisa catre municipiul Piatra-Neamt, de un localnic in varsta de 29 de ani. El a intrat in depasirea carutei si a acrosat-o in partea ... citeste toata stirea