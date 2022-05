Casa arsa de la un flex

Scanteile produse in urma taierii neconforme a unei tevi cu un flex au dus la producerea unui violent incendiu in gospodaria unui barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Margineni, marti spre miercuri noaptea.La locul evenimentului au intervenit voluntarii si pompierii pietreni cu mai multe autospeciale. La ajungerea fortelor, incendiu se manifesta generalizat la mansarda unei case si o anexa compartimentata in adapost pentru animale si spatii de depozitare, cu posibilitatea ... citeste toata stirea