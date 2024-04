Casa parinteasca a dirijorului Sergiu Celibidache, pe drumul spre reabilitare. Marele muzician s-a nascut la Roman

Lucrarile de reabilitare la imobilul declarat monument arhitectonic si aflat in centrul municipilui Roman, judedetul Neamt, bat pasul pe loc, dar a fost facut un demers pentru ca acestea sa fie reluate.Casa vornicului Done sau Casa Celibidache, care a fost construita in secolul al XIX-lea si a apartinut celebrului dirijor Sergiu Celibidache, intrase intr-un proces de repunere in valoare, dar santierul a fost inchis in luna noiembrie a anului trecut, dupa ce, ani de zile, autoritatile locale ... citește toată știrea